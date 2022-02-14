Старты прошли в парке «Дружба».

Во Владимире состоялась юбилейная 40-ая «Лыжня России-2022». Старты прошли в парке «Дружба».Как сообщает пресс-служба мэрии, в 11 часов на дистанцию в один километр вышли мальчики и девочки 2012 года рождения и младше. В 12 начался забег на 5 км для всех желающих, а также для мальчиков и девочек 2004-2011 года рождения. Последними, в 13 часов, на десятикиллометровую гонку вышли мужчины и женщины 2003 года рождения и старше.Результаты забега на 10 км:1 место - Егорова Наталья и Малышев Семен,2 место - Пастухова Алена и Панин Дмитрий,3 место - Егорова Любовь и Бугаёв Семен.На дистанции 5 км:1 место - Балашова Татьяна и Чистяков Влад,2 место - Левковская Олеся и Лукашов Никита,3 место - Масленникова Елизавета и Козлов Никита.Среди девочек 2012 года рождения и младше первой к финишу пришла Лесина Дарья. Вторую ступень пьедестала почёта заняла Борисова Полина, а третьей стала Гоконаева Арина. Среди мальчиков лучшим был Иголкин Матвей, вторым - Никитин Артем, третьим – Чесалкин Артем.Самыми опытными участниками стали Паняева Ната и Бубнов Виктор, а самыми молодыми Бабушкина Дарья и Бережков Дмитрий.Победители и призёры получили дипломы, медали, кубки, а также памятные призы. Мероприятие состоялось с соблюдением антиковидных требований Роспотребнадзора.