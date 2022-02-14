Стоимость единого проездного билета с 1 марта станет 1700 рублей с ограничением поездок до...

Стоимость единого проездного билета с 1 марта станет 1700 рублей с ограничением поездок до 100.Ранее сообщалось, что цена вырастет до 2100 рублей. Стоимость единого проездного билета решили не повышать до такого уровня.Во Владимире прошло собрание перевозчиков совместно с отделом транспорта и связи. На собрание было принято решение снизить стоимость единого проездного билета до 1700 рублей и ограничить число поездок до 100, сообщает паблик ВК «PRO Транспорт». До повышения проездной билет стоил 1500 руб.С учетом новой цены одна поездка по проездному будет стоить 17 рублей (если вы используете все 100 поездок), что выгоднее, чем 28 рублей за билет наличными или чуть меньше безналом.