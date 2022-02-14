Стоимость единого проездного билета с 1 марта станет 1700 рублей с ограничением поездок до...
Стоимость единого проездного билета с 1 марта станет 1700 рублей с ограничением поездок до 100.
Ранее сообщалось, что цена вырастет до 2100 рублей. Стоимость единого проездного билета решили не повышать до такого уровня.
Во Владимире прошло собрание перевозчиков совместно с отделом транспорта и связи. На собрание было принято решение снизить стоимость единого проездного билета до 1700 рублей и ограничить число поездок до 100, сообщает паблик ВК «PRO Транспорт». До повышения проездной билет стоил 1500 руб.
С учетом новой цены одна поездка по проездному будет стоить 17 рублей (если вы используете все 100 поездок), что выгоднее, чем 28 рублей за билет наличными или чуть меньше безналом.