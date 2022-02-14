На бизнесмена завели административные дела. Ему внесли представление.
Владимирская природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства предпринимателем Т.Х. Алояном.
«Ферма не ограждена от проникновения диких животных, въезд не оборудован дезинфекционным барьером, обработка и хранение молока осуществляется в помещении для содержания парнокопытных. Отсутствуют документы на корма и кормовые добавки. Не проводится обеззараживание навоза. Биоотходы скармливаются собакам», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
На бизнесмена завели административные дела. Ему внесли представление.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.