На бизнесмена завели административные дела. Ему внесли представление.

Владимирская природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства предпринимателем Т.Х. Алояном.«Ферма не ограждена от проникновения диких животных, въезд не оборудован дезинфекционным барьером, обработка и хранение молока осуществляется в помещении для содержания парнокопытных. Отсутствуют документы на корма и кормовые добавки. Не проводится обеззараживание навоза. Биоотходы скармливаются собакам», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.На бизнесмена завели административные дела. Ему внесли представление.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.