С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 112 529 владимирцев.

Во Владимирской области на 14 февраля выявлено 1824 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 447 человек. Ещё 323 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 355 - в Ковровском, 78 - в Петушинском, 101 - в Кольчугинском, 314 - в Александровском, 1 - в Юрьев-Польском, 83 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Судогодском, 2 - в Собинском, 16 - в Киржачском, 22 - в Камешковском, 24 - в Гороховецком, 3 - в Меленковском, 26 - в Селивановском, по 5 - в Вязниковском и Суздальском районах, а также 10 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 112 529 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 30 283 заболевших во Владимире, 11819 - в округе Муром, 10713 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.