К неутешительным выводам пришли федеральные аудиторы.

Счётная палата выявила нарушения при строительстве трассы М-12 во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.«Опережающее финансирование позволило ГК «Автодор» заключить договоры по всем этапам проектирования и строительства. Однако подтвердить объём финансовых вложений невозможно из-за отсутствия положительных заключений госэкспертизы на проектную документацию», – сообщил по итогам проверки аудитор Валерий Богомолов.ПСД должна была пройти госэкспертизу ещё к 30 сентября 2021 года, но на 1 октября положительное заключение отсутствовало. При этом подрядчикам уже выплатили авансы на подготовку территории и закупку материалов на 72,3 млрд рублей. Заказчик заключил 10 договоров на выполнение работ по проектированию и строительству девяти участков трассы «под ключ» на сумму 572,8 млрд рублей.«Начальную цену госкомпания определила расчётно, без технологического и ценового аудита обоснования инвестиций», - пишут в СП.Есть проблемы и с изъятием земель под платный автобан. На 1 октября 2020 года «Автодор» изъял 3 773 земельных участка площадью 6 797 га. При этом зарезервированы были только участки первого этапа, а всего их восемь. Уже после утверждения документов по планировке территорий ряду компаний выданы лицензии на добычу полезных ископаемых на местах, предназначенных под размещение автобана.По мнению Валерия Богомолова, упущенная выгода составила 446 млн рублей, что создало риски увеличения расходов бюджета.При этом один из участков под возведение автомагистрали оказался выкуплен незаконно.«По этому факту контрольное ведомство направило обращение в Генпрокуратуру», - подчеркнули ревизоры.Кроме того, Счетная палата указала на нехватку транспортных развязок.«На пересечении с автомобильными дорогами регионального значения, а также на разворот развязки не планируются. При этом протяжённость этапов достигает до 124 км. Поэтому для обеспечения связанности территорий Владимирской, Нижегородской областей и Чувашии мы предложили «Автодору» рассмотреть вопрос о строительстве дополнительных объектов», – отметил аудитор.Заслушав отчёт, представители Минтранса и Автодора с выводами проверяющих согласились. Сообщается, что часть выявленных недостатков уже устранили.