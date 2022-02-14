Прокуратура Владимирской области выявила 2500 нарушений законодательства в сфере оплаты труда.

Прокуратура Владимирской области за год выявила 2500 нарушений законодательства в сфере оплаты труда. Внесено 235 представлений и 81 протест, к дисциплинарной ответственности привлечено 246 человек, к административной - 163, в суды направлено 936 заявлений. По материалам проверок возбуждено два уголовных дела.Благодаря надзорному ведомству удалось погасить задолженность по заработной плате на сумму в 79 млн рублей. Среди провинившихся: «Русэлпром-Владимирский электромоторный завод», «Алвэмз», «Муромский радиозавод», «Балакиревский механический завод», «Производственное объединение Климатвентмаш», «Камешковский механический завод», «Армагус», «Прибор-РСТ», «Мир».«В 2021 году выявлено 40 организаций, уклоняющихся от оформления трудовых отношений. По результатам мер прокурорского реагирования с 43 владимирцами заключены договоры», - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В сфере охраны труда за год пресечено 537 нарушений, внесено 111 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 109 лиц, к административной - 105, возбуждено четыре уголовных дела.