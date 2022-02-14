14 февраля около полуночи в Собинский пожарно-спасательный гарнизон поступила информация о...

14 февраля около полуночи в Собинский пожарно-спасательный гарнизон поступила информация о застрявшей машине скорой помощи, которая увязла в снегу у дома №8 по улице Крутая.Оказалось, что «скорая» застряла во время перевозки пациента и помощь нужна срочно. На место выехали сотрудники 78 пожарно-спасательной части и без промедления приступили к вызволению автомобиля.Пожарной машиной скорая помощь была вытащена из снежного плена, и пациента благополучно доставили в медучреждение.