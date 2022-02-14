От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В Александрове сын убил отца. Как рассказала сообщила официальный представитель Следкома Мария Серова, подозреваемый задержан.По версии следствия, 9 февраля семейство повздорило. В ходе ссоры парень нанёс родителю один удар ножом в грудь. От полученных травм 50-летний мужчина умер на месте трагедии.Душегуб частично признался в совершении преступления. На него завели уголовное дело и планируют поместить в СИЗО.Расследование продолжается.