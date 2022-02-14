В Вязниковском районе возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище. В...

В Вязниковском районе возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище.В начале февраля в отдел полиции по Вязниковскому району обратилась 42-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже из её квартиры водонагревателя стоимостью 7 000 рублей.Следственным отделом ОМВД по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении кражи, которой оказалась 44-летняя жительница этого же дома. Задержанная призналась в хищении.Оказалось, что соседка во время уборки своей квартиры нашла ключи, которые ранее забыла у неё сестра потерпевшей.Злоумышленница, воспользовавшись ключом, свободно проникла в квартиру и похитила водонагреватель, который впоследствии продала, а деньги потратила на личные нужды.В настоящее время похищенное имущество изъято, в ближайшее время будет возвращено законной владелице, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: gidro-top.ru