На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 февраля лабораторно подтверждено 1824...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 февраля лабораторно подтверждено 1824 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.447 - во Владимире355 - в Ковровском районе323 - в Муромском районе314 - в Александровском районе101 - в Кольчугинском районе83 - в Гусь-Хрустальном районе78 — в Петушинском районе26 — в Селивановском районе24 — в Гороховецком районе22 - в Камешковском районе16 — в Киржачском районе10 — в Радужном9 — в Судогодском районе5 — в Суздальском районе5 — в Вязниковском районе3 — в Меленковском районе2 — в Собинском районе1 - в Юрьев-Польском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 112 529 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).