Третий день подряд в регионе спад суточной заболеваемости. Новых заражённых на 147 меньше, чем накануне. Госпитализировано 54. На 109 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых

Третий день подряд в регионе спад суточной заболеваемости. Новых заражённых на 147 меньше, чем накануне. Госпитализировано 54. На 109 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 112 529. В лидерах по приросту Владимир – 447 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 355. На третьем – Муром, где