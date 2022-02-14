Госдума на пленарном заседании 15 февраля рассмотрит два постановления об обращении к президенту России по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом по итогам Совета ГД в своем телеграм-канале сообщил спикер Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании 15 февраля рассмотрит два постановления об обращении к президенту России по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом по итогам Совета ГД в своем сообщил спикер Вячеслав Володин.Депутаты обсудят постановления на альтернативной основе. Володин объяснил разницу между двумя документами.Первый предполагает, что после принятия его незамедлительно направят президенту. В случае одобрения второго его направят в МИД и другие правительственные структуры для изучения и отзывов, после этого Дума вернется к рассмотрению."Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов. Вопрос исключительно важный и ответственный", – написал Володин.Спикер обвинил США в нагнетении напряженности, поставках оружия Украине. Киев, в свою очередь, продолжает уклоняться от соблюдения Минских соглашений, констатировал политик."Все это несет угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР", – подчеркнул Володин.Проект постановления о признании ДНР и ЛНР внесен на рассмотрение Госдумы 19 января.