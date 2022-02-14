За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 30 получили ранения различной степени тяжести.Полицейскими оформлено 447 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 73 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария.Александровский район:По предварительной информации, 07 февраля 2022 г. около 11:20 на 5 км автодороги «Струнино – Площево» водитель автомобиля «ВАЗ», 1969 г.р., при прохождении левого поворота не справился с управлением, допустил выезд на полосу дроги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением водителя 1954 г.р. В результате ДТП водителю автомобиля «Тойота» оказана медицинская помощь, направлен на амбулаторное лечение, 76-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» госпитализирован.Петушинский район:По предварительной информации, 08 февраля 2022 г. около 02:50 на 108 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Скания», 1980 г.р., допустил наезд на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки встречных направлений, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель госпитализирован.Петушинский район:По предварительной информации, 12 февраля 2022 г. около 15:10 в г.Покрове на ул.Герасимова у д.24А водитель автомобиля «Скания», 1958 г.р., допустил наезд на пешехода 1978 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходу оказана медицинская помощь, направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 10 февраля 2022 г. около 17:55 в г.Гусь-Хрустальный на ул.Васильева у д.13 водитель автомобиля «Рено», 1972 г.р., при осуществлении маневра (разворот) с правой обочины допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1994 г.р. В результате ДТП 22-летнему пассажиру автомобиля «ВАЗ» оказана медицинская помощь, направлен на амбулаторное лечение.Гусь – Хрустальный район:По предварительной информации, 11 февраля 2022 г. около 18:40 в г. Гусь-Хрустальный на ул. Славнова у д. 66 водитель автомобиля «Форд», 1995 г.р., допустил наезд на пешехода 1960 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован.Вязниковский район:По предварительной информации, 13 февраля 2022 г. около 08:00 в г. Вязники на ул. Садовая у д.5 водитель автомобиля «Лада», 1972 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, при выезде на главную дорогу и осуществлении поворота направо, не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ» под управлением водителя 1971 г.р. В результате ДТП водителю и 35-летнему пассажиру автомобиля «Лада», а также водителю и 58-летнему пассажиру автомобиля «ВАЗ» оказана медицинская помощь, направлены на амбулаторное лечение.