Город Вязники в формате триста шестьдесят градусов. Улицы Южная, Хорохонова, 1-е мая - одни из...

Город Вязники в формате триста шестьдесят градусов. Улицы Южная, Хорохонова, 1-е мая - одни из немногих, которые энтузиаст Александр Малышев заснял в формате VR (ВиАР).Видео стали популярными после размещения в вязниковских пабликах в соцсетях. А началась история с поездок на велосипеде по окрестностям города. Александр при просмотре летних видео зимой был расстроен, что не всю красоту природы удаётся запечатлеть с разных сторон. Тогда на помощь пришла идея о покупке камеры, которая снимает на триста шестьдесят градусов. Лета решил не дожидаться и протестировал камеру зимой. Разместил видео у себя на YouTube-канале (так как больше ни на каких платформах формат такого видео посмотреть нельзя). Так появился проект "Вязники в 360 градусов".Александр Малышев:- Недавно в личные сообщения "ВКонтакте" мне написала женщина из Питера и попросила снять её дом. Точнее, дом её бабушки, в который она приезжала более тридцати лет назад. Она мне дала фотографию, назвала адрес. И как же она была удивлена, что дом, в который она приезжала, был абсолютно не похож на тот, из её детства.Александр рассказывает: снимая Вязники сейчас, он оставляет память о городе для потомков. И помогает людям, которые по каким-то причинам не могут прогуляться по Вязникам. А благодаря такому формату это становится возможным даже в разных точках мира. В планах - съёмка и других мест области. Например, уже сейчас Александра просят поснимать не только улицы Вязников, но и посёлок Никологоры, Мстёру. Признаётся: если побывает в более крупных городах региона, обязательно снимет небольшие видео и о них.