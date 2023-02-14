Медитации помогут обрести любовь.

Медитации помогут обрести любовь.Самые главные вещи в жизни это счастье и любовь. Что же делать, если в этих сферах вас ждет полное разочарование, из-за которого каждый вечер хочется выть и плакать? Издание "Магия и красота" подготовило подборку из пяти любовных медитаций, благодаря которым каждая женщина сможет улучшить свою жизнь.Медитация на привлекательностьНарисуйте красным фломастером красные цветы на ладонях. Изо всех сил представьте себя красивым цветком, приговаривая: "Я прекрасна и привлекательна, как эти цветы!".Медитация на сексуальностьНаденьте все золотые украшения, что есть и, полностью оголившись, сядьте перед зеркалом в позе лотоса, шепча: "Со всех сторон к себе силы золотые призываю, пусть меня любовью наполняют, золотой энергией соблазна насыщают. Так!". Представьте, как золотые потоки вьются вокруг вас, наполняя вас жаром. Как только наполнитесь теплом, открывайте глаза и поднимайтесь. Медитация завершена.Медитация на появление второй половинкиВырежьте из журналов столько красивых мужчин, сколько найдете. Затем, с 11 до 12 часов ночи облачитесь в что-нибудь красное и начинайте разглядывать и перекладывать фотографии, приговаривая: "Мужчины,где моя половина? Мне ееукажите, ко мне ее приведите".Делать такой обряд можно хоть каждый день: эффект у него накопительный.Медитация на мир и спокойствие в семьеВозьмите две кружки, а в одну налейте теплое молоко. Затем чайной ложечкой переливайте молоко из полной посуды в пустую, говоря про себя: "Мир и лад этому дому; моим хоромам, где счастливо живут и бед не знают!".В конце молоко нужно будет с благодарностью выпить.Медитация на розжиг страстиЭту процедуру нужно проводить втайне от мужа. Возьмите вкусно пахнущее масло: ванили, шоколада, арганы и, смочив капелькой палец, начинайте рисовать на своей коже магическое слово "Ваю-ваю". Не ленитесь: чем больше раз повторите слово, тем сильнее будет эффект. Во время этого обряда представляйте, как становитесь нежным и страстным потоком, окутывающим вашего мужа. В конце смойте масло и ожидайте положительных изменений.Напоследок напомним, что специалисты советуют проводить такие любовные медитации ранним утром или поздним вечером, в полной тишине и одиночестве: так вы сможете полностью погрузиться в поток энергии и ни на что не отвлекаться.