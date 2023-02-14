Вынесен приговор бывшему руководителю ООО «ЕРИЦ Владимирской области» Марине Станкевич за...

Вынесен приговор бывшему руководителю ООО «ЕРИЦ Владимирской области» Марине Станкевич за присвоение денег в крупном размере.Напомним, что в январе прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного управляющего директора ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области». В результате, Марина Станкевич покинула пост директора ЕРИЦ.Ныне судом установлено, что с 10 августа 2020 года по 26 февраля 2021 года, она дала указание подчиненным о подготовке приказов на выплату ей ежемесячных премий.В итоге, 314 505 рублей она получила, используя свое служебное положение, вопреки законным интересам организации, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Однако вину не признала. И Ленинским райсудом Владимира приговорена к трем годам 3 года условно с испытательным сроком 3 года.Также удовлетворен гражданский иск от ООО «ЕРИЦ Владимирской области» - с осужденной взыскана компенсация материального вреда в размере 314 505 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en