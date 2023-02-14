Минфин не поддержал реализацию идеи.

Александр Авдеев предложил исключить НДФЛ из единого налогового платежа. На расширенном заседании комитета Совета Федерации по бюджету глава региона пояснил, что налог делает работодателей и налогоплательщиками, и налоговыми агентами. В результате доходы местных властей резко снижаются.«Если убрать НДФЛ из единого налогового платежа, то это позволит обеспечить стабильное выполнение расходных обязательств муниципалитетов. Сейчас, когда есть недоимки, изымаются все средства, что не очень справедливо», - уверен губернатор.Минфин не поддержал реализацию идеи.«Если сейчас вносить корректировки, то это может вообще означать отказ от новой системы уплаты налогов. Однако мы можем предоставлять дотацию, используя лимит казначейского кредита, который во Владимирской области пока не выбран», - подчеркнула замглавы департамента межбюджетных отношений Минфина Дарья Хворостухина.В свою очередь, первый зампред комитета Елена Перминова добавила, что предложение Авдеева включат в итоговое постановление Совфеда.