Роман Костомаров борется за свою жизнь.

Роман Костомаров борется за свою жизнь.Роман Костомаров находится в больнице уже месяц. И это самый тяжелый период в жизни знаменитого фигуриста, поступившего в медучреждение с пневмонией. Долгое время спортсмен был подключен к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Также известно, у него начался сепсис. Это привело к ампутации конечностей. Сначала фигуристу ампутировали стопу, а потом – несколько пальцев на руках.Что же теперь ждет Костомарова? На этот вопрос попытался ответить главврач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах. По его словам, не исключено, что ампутация не поможет, и сепсис продолжит развиваться. То есть такая операция не дает 100-процентных гарантий.Известный спортивный врач Александр Яблуновский в беседе со "" сказал, что сейчас все зависит от того, как продолжат лечить Романа, а также от способности поддерживать уровень кислорода в сердце и головном мозге. Мол, сердце же не ампутируешь. Поэтому остается лишь молиться за выздоровление спортсмена всей страной.Ранее стало известно о том, как Роман Костомаров отреагировал на ампутацию. По словам сотрудника больницы, в которой находится фигурист, тот "выл и рыдал на всю палату". Подробнее об этом "Дни.ру".