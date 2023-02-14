Бывшего главного управляющего директора «Единого расчётно-информационного центра области» признали виновной в совершении коррупционного преступления. Суд приговорил Марину Станкевич к 3

Бывшего главного управляющего директора «Единого расчётно-информационного центра области» признали виновной в совершении коррупционного преступления. Суд приговорил Марину Станкевич к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Был удовлетворён и гражданский иск. В пользу ЕРИЦ с женщины взыскана компенсация материального вреда. Мария Серова, старший помощник руководителя регионального Следкома По версии следствия, с августа