Каким будет Юго-Западный район Владимира? Этот вопрос оказался в центре внимания жителей города, экологов, архитекторов и всех заинтересованных. В областной столице начались общественные

Каким будет Юго-Западный район Владимира? Этот вопрос оказался в центре внимания жителей города, экологов, архитекторов и всех заинтересованных. В областной столице начались общественные обсуждения проекта планировки Юго-Западного района города. Среднеэтажная жилая застройка, парковки, магазины, культурно-досуговые учреждения и многое другое – таким видится развитие нового микрорайона проектировщиками. Антон Ерофеев, представитель компании-проектировщика Объекты инфраструктуры включают в себя