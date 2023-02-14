Образовательно-производственный центр займётся подготовкой кадров для предприятий химической отрасли.

Компания «Русатом Стекловолокно» станет резидентом кластера в Гусь-Хрустальном. Образовательно-производственный центр займётся подготовкой кадров для предприятий химической отрасли.Как рассказал Александр Авдеев, в кластер вошли Гусевской стекольный колледж и дочка «Росатома».«Наша задача - подготовка специалистов для стекольной промышленности, а на основании центра компетенций развивать производство оборудования для отрасли», - подчеркнул губернатор.Добавим, что «Стекловолокно» выпускает прямые стеклоровингоны, рубленые нити и технические стеклоткани.