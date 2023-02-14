Драмтеатр из Владимирской области завершил гастроли в ЛНР. Артисты во главе с директором театра,...

Драмтеатр из Владимирской области завершил гастроли в ЛНР.Артисты во главе с директором театра, заслуженным работником культуры Российской Федерации Борисом Гуниным побывали в Луганской народной республике. Для актёров это были в прямом смысле "гастроли особого назначения". По пути в Луганск владимирцы сделали остановку в Краснодоне. Напомним, в репертуаре театра есть спектакль "Молодая гвардия", посвящённый подвигу комсомольцев- подпольщиков в годы Великой Отечественной войны.Борис Гунин, директор владимирского академического театра драмы, заслуженный работник культуры РФ:- Мы в музее молодогвардейцев. Это производит неизгладимое впечатление. Это очень близко нам. Это очень созвучно нам. И это очень, к сожалению, созвучно сегодняшнему дню. Тому, что происходит на территории Луганской и и Донецкой народных республик.Принимал артистов владимирского академического театра драмы Луганский академический музыкально-драматический театр на Оборонной. Луганской публике владимирцы представили 4 спектакля: музыкальную клоунаду "Королевский бутерброд", романтический спектакль "Танго на снежном пляже", лирическую фантазию "Желанная" и комедию в двух действиях "Новый год forever". После каждого спектакля актёров владимирской драмы ждали бурные овации. По отзывам зрителей, артисты подарили им настоящий праздник.