ДТП под Суздалем заблокировало движение на трассе и спровоцировало еще одну аварию. Авария...

ДТП под Суздалем заблокировало движение на трассе и спровоцировало еще одну аварию.Авария произошла на подъезде к Суздалю около полудня."Трасса Владимир — Суздаль. ДТП с участием двух авто около заправки. Одна полоса перекрыта, затрудненное движение", сообщил один из очевидцев в ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.По Предварительным, данным на скользкой из-за снегопада дороге в условиях недостаточной видимости столкнулись два легковых автомобиля. Один из которых вылетел с дороги на обочину.Сообщений о пострадавших нет.Также очевидцы сообщают, что - уже позади места первого ДТП - один микроавтобус врезался в другой - ехавший в попутном направлении. Похоже водитель первого минивэна при виде аварии резко затормозил. А водитель ехавшей следом "Газели" сделать это вовремя не успел.В итоге, ведущая по направлению на Владимир сторона дороги оказалась заблокирована. По ней растянулась длинная пробка из автомобилей.Информация уточняется.Фото ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.