Банкротом не признали. В Арбитражном суде Владимирской области завершилось рассмотрение дела по иску «Фонда развития территорий» к компании застройщика Игоря Другова. Речь шла о том, чтобы

Банкротом не признали. В Арбитражном суде Владимирской области завершилось рассмотрение дела по иску «Фонда развития территорий» к компании застройщика Игоря Другова. Речь шла о том, чтобы признать компанию банкротом. Теперь застройщик сам будет достраивать корпуса проблемного ЖК. Однако это решение обрадовало не все дольщиков. Среди тех, кто ждёт жилья в 5 корпусе, некоторые люди не