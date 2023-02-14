Футбольная команда мам из Владимирской области одержала победу Они выиграли Кубок «ФУТБОЛЬНЫХ МАМ...

Футбольная команда мам из Владимирской области одержала победуОни выиграли Кубок «ФУТБОЛЬНЫХ МАМ – 2023» в Нижнем Новгороде. Год назад мамы юных футболисток СШОР сформировали свою собственную команду «Сириус», наладили тренировочный процесс, заявились на Кубок и выиграли, сообщила пресс-служба Министерства физкультуры и спорта ВО.Напомним, что юные футболистки Владимирской «СШОР по футболу» стали победителями первенства России зона «Золотое кольцо» по мини-футболу среди девочек!Турнир прошел в минувшие выходные в Ярославле, где собрались 8 сильнейших команд девочек 2011-12 г.р. из Центрального федерального округа. Владимирские футболистки заняли первое место и завоевали путёвку на финальный этапПервенства России.Фото ТГ Министрства физкультуры и спорта ВО.