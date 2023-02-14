Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел урок мужества в школе №22 в Коврове. Его...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел "урок мужества" в школе №22 в Коврове. Его участниками стали ветераны-блокадники. Слово Александру Сыпченко.- Мы знали голод, бомбы, дистрофию и выжили рассудку вопреки, мы стойкости учились у России, а остальное, право, пустяки.Пронзительное воспоминание - стихотворение жительницы блокадного Ленинграда Тамары Грачевой. О стойкости, мужестве, ПОДВИГЕ целого поколения.Злата Капустина, ученица школы №22 г. Коврова:- Удивляет то, что они остаются жизнерадостными, какая бы ситуация тогда не произошла, они до сих пор улыбаются.В 22-й школе - урок мужества. Встреча ветеранов-блокадников с ковровскими школьниками стала возможна благодаря международному проекту "Память народа: во имя мира". Владимирская область, по инициативе губернатора Александра Авдеева, стала его первым регионом-участником. Жители города на Неве рассказывают ребятам о тяжелых военных годах, школьники - о том, как бережно хранят родную историю. В школе есть свой музей.- В память о тех, кто прошел дорогами войны. И кто не вернулся в родной дом. Для которых совесть, долг, Отечество, честь были главными в жизни...Анастасия Колачева, председатель комитета семей воинов Отечества по Владимирской области:- Это очень важно приучать детей и писать письма, и участвовать во всех акциях, песни, стихи и прочее, то есть они тоже причастны к этому. Это важно и для детей, и для наших ребят.Ребята собирают теплые вещи, продукты, пишут письма для наших бойцов - участников специальной военной операции. Именно в этой школе дан старт акции "С любовью военнослужащим России". Она приурочена ко Дню защитника Отечества. Каждый месяц школьники отправляют на фронт и десятки окопных свечей. Благодаря им можно осветить блиндаж или другое укрытие, подогреть воду и еду.Инна Гаврилова, директор школы №22 г. Коврова:- Отправляем через нашу военную часть, они приезжают, у нас все забирают и тут же, буквально на следующий день, через день, нам присылают фотографии, даже пришло с фронта письмо.Страна и сегодня сражается за мир и процветание, как и в годы Великой Отечественной войны. Подвиг ветеранов - пример стойкости и мужества и для сегодняшнего поколения, отметил губернатор области Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Трогательные истории из жизни, которые рассказаны, они, конечно, действительно, очень запомнятся ребятам на всю жизнь, и это такой воспитательный процесс очень важный. Связь поколений далеких, потому что прорыв блокады был 80 лет назад.22-я ковровская школа носит имя Геннадия Сергеева. Участника октябрьских событий 1993 года. Он первый герой России из спецназа КГБ. Ценой собственной жизни возле Белого дома Геннадий спас раненого десантника. История подвига и портрет офицера нанесены на одну из парт школы - сесть за нее могут только отличившиеся ученики. "Парта героя"- еще одна акция, которая стала для школы традицией.Александр Сыпченко. «Вести-Владимир»