Фото Джигана с синяками появилось в Сети.

Фото Джигана с синяками появилось в Сети.Несколько месяцев Джиган и Оксана Самойлова вместе с детьми находились за границей. Лишь недавно семейство вернулось в Москву. Пока супруги проводили время в других странах, они в ежедневном порядке публиковали фото и видео в соцсети. Но как только рэпер и бизнесвумен оказались в столице, они перестали выходить на связь с поклонниками.Вскоре в Сети появились фотографии с избитым Джиганом. Люди заметили, что у рэпера множество синяков. Подбитым оказался и глаз. Самойлова тем временем активно тренировалась в спортзале и не комментировала произошедшее с ее супругом. Так появились слухи о том, что в семье снова не все гладко. Некоторые посчитали, что муж и жена находятся на грани развода.Джиган едва ли не вышел из себя, когда узнал, что за его спиной стали судачить о возможном разводе с Самойловой. "А кто сказал, что будет легко? Да, кстати, я просто лечу все травмы", – сообщил рэпер, отметив, что в его семье все хорошо. Так он поставил точку в вопросе о разводе с Оксаной. А травмы, к слову, появились у артиста после поединка на ринге.Напомним, Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых детей – трех дочерей и одного сына. В декабре супруги сыграли пышную свадьбу после 10 лет брака.