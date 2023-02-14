Радиоведущая столкнулась с серьезными проблемами.

Радиоведущая столкнулась с серьезными проблемами.Известная отечественная радиоведущая, журналистка Алла Довлатова загремела в скандальную ситуацию при попытка избавиться от коттеджа в Финляндии. Недвижимость патриотично настроенная звезда "Русского радио" все же продала, однако столкнулась с оголтелой русофобией, что, впрочем, уже стало нормой в европейских странах.О своей проблеме ведущая рассказала Лере Кудрявцевой в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. По словам журналистки, продажей дома занимались ее родители. Когда 70-летние старики подъехали к пограничному пункту, их заставили выйти из машины и идти пешком."Это целая эпопея", – подчеркнула Алла Довлатова. Она также отметила, что в Финляндии с трудном удалось найти риэлтерскую компанию, которая согласилась бы провести сделку по продаже особняка. Никто не хотел сотрудничать с русскими, пояснила радиоведущая.Однако в итоге родителем звезды помогла контора, в которой работали русские. Они все-таки лишились финской недвижимости. Дом приобрела семья из Москвы, которая в обмен предложила четырехкомнатную квартиру в столице. Она, к слову, пришлась не по душе радиоведущей.Алла Довлатова подчеркнула, что жилье находится слишком далеко от ее дома. Там хоть и сделан ремонт, но мебель звезде тоже не понравилась – пришлось слегка потратиться на обновки. Сама ведущая жить в новой квартире не собирается, зато ей удалось избавиться от старшей дочери Дарьи, которая приняла решение переехать.К слову, у звезды четверо детей: трое дочерей и один сын. Недавно Алла Довлатова чуть не угробила единственного сына. Звезда потащила Павла кататься в горах, а тот упал и ударился головой. Как отмечали ранее "", от тяжелых последствий мальчика спас шлем.