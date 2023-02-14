Она получила три года условно.

Бывший руководитель ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области» избежала тюрьмы по делу о коррупции. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Владимира.По версии следствия, с лета 2020 года по февраль 2021 она, не ставя в известность работодателей, выписывала себе премии по 45 тысяч рублей в месяц. За семь месяцев должностное лицо присвоило 315 тысяч рублей.«Похищенными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым «ЕРИЦ Владимирской области» ущерб на вышеуказанную сумму», - пришли к выводу в прокуратуре Владимирской области.На этапе следствия и на суде Станкевич отрицала причастность к совершению преступления. Однако женщину всё равно признали виновной в хищении средств. Она получила три года условно. В пользу ЕРИЦ с осуждённой взыскана полная сумма материального ущерба.Приговор может быть обжалован.