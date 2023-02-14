Народные приметы на 15 февраля 2023 года: чего нельзя делать на Сретение, чтобы не лишиться...

Народные приметы на 15 февраля 2023 года: чего нельзя делать на Сретение, чтобы не лишиться достатка.Православные верующие отмечают 15 февраля Сретение Господне, по народному календарю этот день называют Громница.Слово «сретенье» обозначает «встреча». 15 февраля вспоминают встречу младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной. У иудеев было принято первенца на 40-й день жизни приносить в храм. В исполнение этого закона Дева Мария пришла со своим сыном в храм. Туда же по внушению Святого Духа явился и старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна-пророчица — праведная старица, которая давно ждала пришествия Христа.В народе этот день считали днем первой встречи весны, вторая встреча приходится на Сороки, третья — на Благовещение. Сретенские морозы считались последними. На Громницы освещали в церкви свечи, которые зажигали во время грозы, чтобы беда обошла дом стороной. Их же вкладывали в руки умирающим.15 февраля много внимания уделяли домашней птице. Курам насыпали овес, проговаривая: «Корми кур овсом — летом будешь с яйцом»; «Если птица напьется воды (то есть не поест) — наберутся хозяева беды».15 февраля стараются провести день с родственниками, примириться с ними. Родителями в этот день дарят иконы. В полночь старались набрать воду с трех колодцев – она считалась чудотворной. Ее использовались для окропления больных, домашних животных, детей.С этого дня начинают готовить семена и сажать рассаду. В деревнях начинали выгонять скотину из хлева в загон. Хозяйки обязательно должны угостить своих домочадцев блинами или круглыми пирогами, символизирующими солнце.Чего нельзя делать 15 февраля:Не стоит работать в саду и на огороде, копать землю или рубить деревья, в противном случае год выдастся неурожайным.Нельзя сидеть без дела, грустить, жаловаться на свою судьбу — это привлечет несчастья.Лучше не ходить в баню и не париться — прилипнут болезни.Не стоит заниматься домашними делами, уборкой и стиркой, а также рукоделием.Не стоит ходить в лес или отправляться в долгую дорогу - возможны разные неприятности.Нельзя класть деньги на обеденный стол, иначе достатка в семье не видать.Не разрешается ругать кого-либо, в противном случае весь негатив вернется человеку в тройном размере.Приметы 15 февраля:Какая погода в этот день, такой будет и весна.Оттепель - к ранней и теплой весне, и лето не припозднится.Холода и морозы — к холодной и затяжной весне.Много больших сосулек — к богатому урожаю.Капель вокруг — пшеница уродится.Много звезд на небе - весна будет поздней.Облаков на небе много — вскоре начнет холодать.Фото: https://www.pxfuel.com/