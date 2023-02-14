Бузову актриса не пожалела.

Бузову актриса не пожалела.После развода с Дмитрием Тарасовым у экс-звезды "Дома-2" началась новая глава в жизни, причем довольно успешная. Она стала певицей, актрисой, телеведущей, а ее имя используют многие для своего пиара. В общем, Ольга Бузова сильно выросла и нередко ведет себя как выскочка, кичась своими успехами и громким именем.Светская львица не дает покоя многим знаменитостям, из-за чего довольно часто подвергается критики со стороны коллег по творческому цеху. Лариса Долина говорила, что никогда не споет с артисткой дуэтом, Яна Поплавская ругала ее за непристойное поведение... А теперь пришла очередь Юлии Меньшовой.Знаменитая актриса взяла интервью у Натальи Красновой, которая является одной из четырех ведущих Rutube-шоу "Злые языки", куда приходят звезды отечественного шоу-бизнеса и рассказывают о своей жизни. Как оказалось, блогеру не всегда просто работать со своими коллегами, потому что каждый, по ее словам, пытается продемонстрировать свою величину.Очень долго Наталье Красновой, к примеру, приходилось привыкать к Виктории Боне, ведь у соведущей непростой характер."Потому что она — звезда. Прямо вот, как ты любишь говорить, звезда Бузова", – описала теледиву блогер.Услышав фамилию экс-супруги Дмитрия Тарасова, Юлия Меньшова решила публично спустить ее с небес на землю, дав понять, что никакая она не звезда."Она сама себе эту награду на грудь повесила, как ты понимаешь", – довольно злобно высказалась об Ольге Бузовой актриса.