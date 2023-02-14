В Муромском ЦЗН 16 февраля состоится ярмарка вакансий.

Оборонным предприятиям Владимирской области требуются рабочие 300 специальностей. Об этом сообщили в правительстве региона.В Муромском ЦЗН 16 февраля состоится ярмарка вакансий. Мероприятие начнётся в 10 часов утра. Заводы набирают операторов станков с ЧПУ, шлифовщиков, транспортировщиков, сборщиков, инженеров. Все будет представлено более 300 профессий.Во время ярмарки потенциальные сотрудники смогут провести собеседования с возможными работодателями.