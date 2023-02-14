Иосиф Пригожин рассказал о своем состоянии.

Иосиф Пригожин рассказал о своем состоянии.Недавно стало известно о том, что продюсер Иосиф Пригожин снова заразился коронавирусом. На этот раз супруг певицы Валерии заболел новым видом – "кракеном". Мужчина полагает, что подхватил инфекцию на премьере фильма в столичном кинотеатре.В недавней беседе с Пригожин рассказал, как себя чувствует. По словам продюсера, "кракен" не так опасен, как все думают. Сейчас его мучает лишь кашель. Повышенной температуры у мужчины нет. "Все нормально", – уточнил муж Валерии, общаясь с представителем издания.Не стоит забывать, что ковид, как и другие вирусные инфекции, представляют опасность для человека, поэтому очень важно своевременно начинать лечение. Иосиф и Валерия, которая тоже заразилась, не стали заниматься самолечением. Они сразу же обратились за помощью к медикам.53-летний продюсер уже болел ковидом, причем в тяжелой форме. Тогда он провел в медучреждении чуть больше недели. Те дни супруг Валерии называет "адом".Ранее Иосиф Пригожин высказался о так называемой тайной любви к балерине Анастасии Волочковой. Мужчина признался, что у него совсем другие вкусы. Его слова "Дни.ру".