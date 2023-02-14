Цирк уродов из дейтинговых приложений. Смешная подборка в честь 14 февраля.

Цирк уродов из дейтинговых приложений. Смешная подборка в честь 14 февраля.14 февраля – День святого Валентина. Какой замечательный праздник для тех, кто находится в романтических отношениях! Ведь здорово, что можно лишний (на самом деле нет) раз сказать любимому человеку, что он важен, нужен и дорог.Правда, для тех, кто свою "половинку" пока не встретил, 14 февраля порой оборачивается настоящим адом. Еще бы! Везде влюбленные, цветы, сердечки, а ты один. Некоторые в попытках заполнить пустоту в сердце направляются в приложения для знакомств, надеясь там встретить "того самого" человека. Стоит отметить, что порой эти попытки заканчиваются успехом, но на пути к нему приходится перелистывать тонну странных, а порой и пугающих анкет."Дни.ру" сделал подборку нелепых, смешных и даже слегка оскорбительных объявлений из дейтинговых приложений.Предложение, от которого невозможно отказаться, дайте дваСпасибо, Игорь, очень заманчиво, "труханы" 10 из 10А где мастеров спорта по такому делу раздают? Пароли-явки на столА грамота за "Русский медвежонок" есть?Комплимент дняРасист дняЕсли бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такоеМарат Башаров, ты меня не побьешь!Зона бикини заслужила отдельного вниманияДорогая, ты ошиблась адресом, это не банк спермы