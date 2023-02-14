Что известно о состоянии Бориса Щербакова.

Что известно о состоянии Бориса Щербакова.Две недели назад Бориса Щербакова срочно доставили в больницу. Артист угодил в реанимацию. Его состояние оценивалось как среднетяжелое. Вскоре актера перевели в стационар. Как стало известно позднее, у Бориса Васильевича были последствия простуды.Сегодня появилась новая информация о госпитализированном Щербакове. По словам актрисы Татьяны Бронзовой, которая приходится Борису Васильевичу женой, его уже выписали из больницы. Об этом же пишет . Так что поклонники могут больше не переживать за здоровье 73-летнего артиста.Напомним, в день госпитализации Щербаков должен был принять участие в спектакле "Свободная пара" в ДК "Выборгский" в Санкт-Петербурге. Тогда на место уже прибыли многие из актеров и помощников. Однако постановку все же пришлось перенести на другую дату.Борис Щербаков является народным артистом России и лауреатом Государственной премии СССР. Его можно увидеть в таких фильмах, как "Я служу на границе" (1974), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Легенда №17" (2013), "ев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019), сериале "Сыщики" и других кинолентах.