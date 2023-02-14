Смотрите Вести в 9.00: где можно привиться от острых вирусных заболеваний?
Начнем день...
Смотрите "Вести" в 9.00: где можно привиться от острых вирусных заболеваний?
Начнем день вместе:
Сезон вирусов.
- Более десяти тысяч заболевших в регионе еженедельно. Новая волна гриппа и ковида - где можно привиться от острых вирусных заболеваний?
Венчание Шаляпина.
- Особо ценный документ Госархива - о русско-итальянской любви баса Федора Шаляпина и балерины Иолы Торнаги. Какие тайны он хранит?
Сыграем в бирюльки.
- История бирюлек - игры 17 века сначала деревенских жителей, затем - аристократов. Где в нее сегодня можно сыграть во Владимире?