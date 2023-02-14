Снегопад во Владимирскую область принёс Атлантический циклон. Сейчас он сместился в сторону Поволжья. Об этом рассказали во Владимирском гидрометцентре. Прохождение тёплого фронта вызвало

Снегопад во Владимирскую область принёс Атлантический циклон. Сейчас он сместился в сторону Поволжья. Об этом рассказали во Владимирском гидрометцентре. Прохождение тёплого фронта вызвало снегопад. На метеостанциях количество выпавшего снега измеряется дважды в сутки. За ночь с понедельника на вторник зафиксировали в среднем 4-5 миллиметра осадков. Днём во вторник выпало около 10-12 миллиметров. В ближайшие дни