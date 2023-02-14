Снегопад во Владимирскую область принёс Атлантический циклон. Сейчас он сместился в сторону Поволжья. Об этом рассказали во Владимирском гидрометцентре. Прохождение тёплого фронта вызвало
<a href="https://33live.ru/novosti/14-02-2023-snegopady-vo-vladimirskoj-oblasti-skoro-zakonchatsya-v-konce-nedeli-ozhidaetsya-poxolodanie.html" target="_blank">Снегопады во Владимирской области скоро закончатся, в конце недели ожидается похолодание</a> - Снегопад во Владимирскую область принёс Атлантический циклон. Сейчас он сместился в сторону Поволжья. Об этом рассказали во Владимирском гидрометцентре. Прохождение тёплого фронта вызвало
[url=https://33live.ru/novosti/14-02-2023-snegopady-vo-vladimirskoj-oblasti-skoro-zakonchatsya-v-konce-nedeli-ozhidaetsya-poxolodanie.html]Снегопады во Владимирской области скоро закончатся, в конце недели ожидается похолодание[/url] - Снегопад во Владимирскую область принёс Атлантический циклон. Сейчас он сместился в сторону Поволжья. Об этом рассказали во Владимирском гидрометцентре. Прохождение тёплого фронта вызвало