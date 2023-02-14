В проекте Новые адреса счастья влюбленные могут выбрать для церемонии бракосочетания более 30 необычных локаций, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В проекте "Новые адреса счастья" влюбленные могут выбрать для церемонии бракосочетания более 30 необычных локаций, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.С момента старта проекта количество необычных локаций для бракосочетания увеличилось в полтора раза, отметил градоначальник. По его словам, популярность выездной регистрации у московских молодоженов выросла на 40%.Самыми востребованными площадками стали небоскребы комплекса "Москва-Сити", гостиница "Националь" и особняк Спиридонова. На протяжении трех лет церемонии бракосочетания проходят на катке ВДНХ.В прошлом году четверть торжественных церемоний прошла в необычных локациях, Собянин. Градоначальник уточнил, что в 2022 году зарегистрировано более 100 тысяч браков – это рекордный показатель за последние 105 лет.Проект "" помогает московским молодоженам выбрать символичную для них площадку, рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.Так, некоторые пары с фамилией Спиридоновы выбирают для церемонии особняк Спиридонова. Те, кто познакомились в метро, порой решают провести бракосочетание на станции "Маяковская"."Каток на ВДНХ сегодня – не исключение. Первая пара ассоциирует лед с чистым листом, с которого они начали свою совместную историю жизни. А вторую пару соединил каток, и при выборе места регистрации брака сомнений не было", – отметила Уханева.Ранее мэр Москвы о популяризации здорового образа жизни в столице. В городе действует более 29 тысяч спортивных зон, где занимаются свыше 5,5 миллиона человек.