Ввод в эксплуатацию электродепо Южное в районе Братеево позволит начать обновление подвижного состава одной из старейших линий столичной подземки.

Ввод в эксплуатацию электродепо "Южное" в районе Братеево позволит начать обновление подвижного состава одной из старейших линий столичной подземки.Электродепо планируется запустить до конца 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Современные составы выйдут на "зеленую" ветку в 2024 году, уточнил градоначальник. По его словам, полное обновление подвижного состава займет несколько лет."Крайне важно обеспечить комплексное обслуживание для каждого поезда метро. Именно поэтому уделяем пристальное внимание строительству таких объектов", – подчеркнул Собянин.В Братееве появится крупнейший в России комплекс по обслуживанию и ремонту поездов метрополитена. Он будет состоять из нового депо "Южное" и действующего "Братеево", куда будут поступать на ремонт все поезда столичной подземки.После этого расширят еще одно электродепо на Замоскворецкой линии – "Сокол", сообщил мэр. Собянин заявил, что это позволит перевести туда на ночной отстой большинство составов "зеленой" ветки.С 2011 года в Москве построили и реконструировали 11 электродепо. В скором времени в эксплуатацию введут депо "Нижегородское". Еще три объекта активно строятся, добавил мэр.В декабре прошлого года в столицу еще 48 современных вагонов "Москва-2020". Они будут обслуживать Большую кольцевую линию метро (БКЛ).Протяженность Московского метрополитена за 11 лет выросла в полтора раза. Построено 195 километров линий, открыто 100 станций.