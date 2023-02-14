Паркуйтесь повнимательнее. В компании “Т Плюс” проверили охранные зоны тепловых сетей. Во внимание попали объекты, находящиеся непосредственно рядом с ними. Как отмечают в

Паркуйтесь повнимательнее. В компании “Т Плюс” проверили охранные зоны тепловых сетей. Во внимание попали объекты, находящиеся непосредственно рядом с ними. Как отмечают в организации, они не редко создают помехи в реконструкции и ремонте трубопроводов. Целостность сетей во многом зависит от внешних факторов. Эдуард Будыкин, зам. технического директора по эксплуатации тепловых сетей Владимирского филиала «Т Плюс»