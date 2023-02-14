В типографии готовили документы.

В типографии готовили документы.Как сообщает , в Московской и Липецкой областях обнаружили незаконные типографии, в которых печатали документы для мигрантов. Помимо этого, преступная организация помогала заключать фиктивные браки и оформлять отцовство."Злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали иностранным гражданам поддельные документы, оказывали содействие в установлении отцовства над детьми из числа российских граждан с целью последующей легализации иностранцев на территории России", – цитируют представителей ФСБ.Всего были задержаны четыре участника преступной организации и руководитель. Об этом сообщает телеканал .