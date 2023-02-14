75% выручки пришлось всего на пять застройщиков.

75% выручки пришлось всего на пять застройщиков.На рынке новостроек Подмосковья усиливается роль крупнейших застройщиков и сокращается количество средних и малых строительных компаний.Два года назад подмосковное жилье продавала 121 компания, то к началу 2022 года их количество сократилось до 105. За минувший год с рынка ушло 27 застройщиков, а на их смену пришлось лишь одиннадцать компаний.Всего по итогам прошлого года в Подмосковье было продано первичного жилья почти на 390 млрд рублей. Три четверти от этой суммы – 294 млрд рублей – заработали всего пять застройщиков.Первое место по объему выручки заняла группа "Самолет", в проектах которой было реализовано лотов на 122 млрд рублей. Этот же застройщик показал лучшую динамику продаж, нарастив за год выручку на 11%.Далее следует группа "ПИК" (73 млрд рублей) и "Гранель" (53 млрд рублей). Еще 29 млрд рублей заработала группа "ФСК" и 18 млрд рублей – "Инград".