Законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму.

В школах Владимирской области планируют ввести трудовое воспитание. Законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму.Если документ утвердят, то в следующем учебном году ребята начнут дежурить в классах и проводить субботники. Для этого парламентарии разработают понятие «трудовое воспитание».Родители переживают, что школьников будут привлекать к тяжёлому труду или недобросовестный директор припашет их копать свою дачу. Однако власти заверили, что закон защитит ребят от подобных перегибов.Парламентарии также учтут особенности здоровья учеников. Если определённый вид работ подростку противопоказан, то ребёнка не будут к нему привлекать.