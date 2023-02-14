В составе делегации из Владимирской области на Донбассе побывал директор областного филиала РАНХиГС...
В составе делегации из Владимирской области на Донбассе побывал директор областного филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин.
Президентская академия подписала отдельное соглашение с администрацией и взяла шефство над местной школой. Репортаж Кристины Ивановой.
- Чтобы она тоже хранила и оберегала и Докучаевск, и всех вас...
Перед подписанием - вручение иконы. Владимирская Божья матерь. Символичный подарок - мы навсегда с вами. И новый уровень поддержки - шефство муниципалитетов над конкретными школами, детскими садами и библиотеками Докучаевска.
Александр Качанов, глава администрации г. Докучаевска:
- Главы районов Владимирской области подписали сегодня соглашения с конкретными учреждениями образования, что послужит более плодотворному сотрудничеству между Докучаевском и Владимирской областью.
Директор регионального филиала РАНХиГС подписал договоры с местной администрацией и пятой школой. Учебное учреждение, отмечает Вячеслав Картухин, в неплохом состоянии. Уберегло. Ремонт не требуется. А вот мебель надо обновить. В школу уже доставлены книжные шкафы, компьютерные столы, книги, оборудование для медицинского кабинета - помощь собрана силами преподавателей и студентов РАНХиГС. Отдельно Президентская академия будет вести работу по подготовке кадров для администрации города. Повышение квалификации - необходимая адаптация, переход "на рельсы" российского законодательства. Подобную работу академия уже проводила в Крыму.
Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания:
- Например, сейчас самое актуальное - это обучиться как раз вопросам актуальным, связанным с контрактной системой, с закупками. Потому что это очень сложная, непростая тема. И уже 55 человек. Список подготовлен. Я не исключаю, что он несколько увеличится. И буквально в феврале-марте мы проведем первое обучение за счет, опять же, средств владимирского филиала Президентской академии. Это наша такая шефская поддержка будет городу оказана.
В этом году такое обучение пройдут минимум три потока. Есть заявка и на дооснащение школы - требуется спортивный инвентарь. К моменту возвращения детей Докучаевска за парты, школы должны быть полностью готовы. Пока же они, по понятным причинам, пусты. В городе все еще слышны звуки линии фронта.
Кристина Иванова, Егор Герасимов, Вести "Владимир".