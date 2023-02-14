В составе делегации из Владимирской области на Донбассе побывал директор областного филиала РАНХиГС...

В составе делегации из Владимирской области на Донбассе побывал директор областного филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин.Президентская академия подписала отдельное соглашение с администрацией и взяла шефство над местной школой. Репортаж Кристины Ивановой.- Чтобы она тоже хранила и оберегала и Докучаевск, и всех вас...Перед подписанием - вручение иконы. Владимирская Божья матерь. Символичный подарок - мы навсегда с вами. И новый уровень поддержки - шефство муниципалитетов над конкретными школами, детскими садами и библиотеками Докучаевска.Александр Качанов, глава администрации г. Докучаевска:- Главы районов Владимирской области подписали сегодня соглашения с конкретными учреждениями образования, что послужит более плодотворному сотрудничеству между Докучаевском и Владимирской областью.Директор регионального филиала РАНХиГС подписал договоры с местной администрацией и пятой школой. Учебное учреждение, отмечает Вячеслав Картухин, в неплохом состоянии. Уберегло. Ремонт не требуется. А вот мебель надо обновить. В школу уже доставлены книжные шкафы, компьютерные столы, книги, оборудование для медицинского кабинета - помощь собрана силами преподавателей и студентов РАНХиГС. Отдельно Президентская академия будет вести работу по подготовке кадров для администрации города. Повышение квалификации - необходимая адаптация, переход "на рельсы" российского законодательства. Подобную работу академия уже проводила в Крыму.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания:- Например, сейчас самое актуальное - это обучиться как раз вопросам актуальным, связанным с контрактной системой, с закупками. Потому что это очень сложная, непростая тема. И уже 55 человек. Список подготовлен. Я не исключаю, что он несколько увеличится. И буквально в феврале-марте мы проведем первое обучение за счет, опять же, средств владимирского филиала Президентской академии. Это наша такая шефская поддержка будет городу оказана.В этом году такое обучение пройдут минимум три потока. Есть заявка и на дооснащение школы - требуется спортивный инвентарь. К моменту возвращения детей Докучаевска за парты, школы должны быть полностью готовы. Пока же они, по понятным причинам, пусты. В городе все еще слышны звуки линии фронта.Кристина Иванова, Егор Герасимов, Вести "Владимир".