Пострадавших нет.

Пострадавших нет.Возгорание газопровода произошло в Мышкинском районе Ярославской области. Как сообщает телеканал , пострадавших нет, также не продолжается транспорт газа.По данным , пожар на газопроводе случился в связи с разрывом в соединении береговой части и подводной. Размер повреждения составляет примерно один квадратный метр.К счастью, сработала противоаварийная система, поэтому к моменту прибытия сотрудников экстренных служб огонь уже погас. Также, как отмечает , инцидент случился на резервной ветке газопровода.