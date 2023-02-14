Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Голос региона
Совет Федерации слышит...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Голос региона
Совет Федерации слышит проблемы регионов. Первые итоги Дней Владимирской области в верхней палате парламента.
- Честный знак
Просрочку жители региона смогут выявить самостоятельно. Как работает приложение "Честный знак"? Тестируем с Роспотребнадзором.
- Всё для Победы!
И помощь фронту - от детей. Воспитанники судогодской православной школы делают окопные свечи для бойцов.