Стационар на 150 мест планируют оборудовать диагностическим комплексом и заниматься социальной адаптацией.

Владимирская область намерена построить многопрофильный реабилитационный центр для участников СВО. Владимирские чиновники у сенаторов выделить на учреждение 1,2 млрд рублей.Разумеется, помощь будут оказывать всем военным, пострадавшим во время боевых действий, а не только бойцам, вернувшимся с Украины. Стационар на 150 мест планируют оборудовать диагностическим комплексом и заниматься социальной адаптацией.Какой-либо конкретики по финансированию проекта пока нет.