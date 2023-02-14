Общая стоимость реконструкции объекта составляет 865 млн рублей.

Владимирские власти попросили 761 млн рублей на завершение реконструкции сгоревшего Владимирского академического театра драмы. Общая стоимость ремонта - 865 млн рублей.Как рассказал вице-губернатор Владимир Куимов, правительство региона приступило к ремонту за счёт собственных сил. Однако львиную долю должны составить федеральные средства.«Мы хотели бы попросить поддержать реализацию проекта», - обратился он к сенаторам СФ.Напомним, что сейчас подрядчик занимаетя остеклением фасада. Большая часть работ уже выполнена. Александр Авдеев ускорить процесс и как можно быстрее приступить к внутренней отделке. По его словам, новый театральный сезон следует начать в полностью отремонтированном здании.