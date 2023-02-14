Владимирская область в Совете Федерации просит поддержать проекты восстановления театра,...

Владимирская область в Совете Федерации просит поддержать проекты восстановления театра, строительства школы в Суздале и возведения нового моста через Клязьму.А теперь к главной теме этого дня. В Совете Федерации в Москве продолжаются Дни Владимирской области. Нашу делегацию представляет губернатор Александр Авдеев. Руководство региона и сенаторы обсуждают важнейшие темы развития области. В столице работает наша съёмочная группа. Из верхней палаты российского парламента - Александра Сыпченко.