Владимирская область в Совете Федерации запросила средства на восстановление театра, строительство...

Владимирская область в Совете Федерации запросила средства на восстановление театра, строительство школы в Суздале и возведение нового моста через Клязьму.А теперь к главной теме этого дня. В Совете Федерации в Москве продолжаются Дни Владимирской области. Нашу делегацию представляет губернатор Александр Авдеев. Руководство региона и сенаторы обсуждают важнейшие темы развития области. В столице работает наша съёмочная группа. Из верхней палаты российского парламента - Александра Сыпченко.